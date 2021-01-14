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「細細粒」陳嘉佳邊直播邊狂食 網民憂引發健康問題 (18:18)
文章日期：2021年01月14日
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陳嘉佳直播期間吃不停，有網民擔心其健康。（網上圖片）
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「細細粒」陳嘉佳近年轉攻內地市場，在網上做直播推銷食品，寓工作於狂食，至今已有逾40萬粉絲。不過，由於細細粒於直播吃不停，不少網民均擔心她的身體難以負荷，隨時引發健康問題，紛紛勸她不要吃得搏命。
（即時娛樂）
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