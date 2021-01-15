痛失愛貓後｜唐詩詠心情平復 孖好姊妹黃翠如茶敘散心 (12:38)

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文章日期：2021年01月15日
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唐詩詠獲好友黃翠如陪伴散心。（Ig圖片）
唐詩詠去年大除夕痛失愛貓。（Ig圖片）
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視后唐詩詠於去年大除夕痛失愛貓，經歷了經2星期沉澱後，詩詠已平復心情，昨天她在Instagram貼了和好友黃翠如茶敘合照，她寫道：「另一位天使，帶我去陽光下。」陳自瑤留言稱：「吸收正能量。」
（即時娛樂）
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