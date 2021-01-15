痛失愛貓後｜唐詩詠心情平復 孖好姊妹黃翠如茶敘散心 (12:38)

視后唐詩詠於去年大除夕痛失愛貓，經歷了經2星期沉澱後，詩詠已平復心情，昨天她在Instagram貼了和好友黃翠如茶敘合照，她寫道：「另一位天使，帶我去陽光下。」陳自瑤留言稱：「吸收正能量。」

（即時娛樂）