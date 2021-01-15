被嘲婚後走樣變醜男 袁偉豪爆Seed反擊：請繼續批評我 (13:52)

袁偉豪（Ben）日前亮相台慶頒獎禮，有網民在討論區稱Ben狀態大不如前，指他後生時靚仔似姜濤，現時則婚後走樣，甚至指他是醜男。

Ben昨晚在Instagram撰長文回應網民批評，他表示身體狀況時好時差，每天趕着數十小時拍攝進度，也不能吃飽，因為肥胖會令上鏡不好看。

他寫道：「半天的假期也要趕着準備頒獎禮，起牀做運動後，隨即便要參加頒獎禮，我承認係有啲攰，因為我不想浪費這半天的數小時所以用去做運動，出來的效果並不是理想，冇辦法，是因為我不會浪費我人生上的每一個時刻，儘管你們覺得我是結婚後走樣，甚至乎醜男也好！感謝大家在（連登）特意地為我開一個話題，來為大家抒發一下你們的壓力。」

之後Ben繼續爆Seed，他表示每個人都會變老，能力愈大責任愈大，他努力拼搏﹑努力工作賺錢供樓﹑照顧家人和老婆，他寫道：「那麼我面容略為攰一點也是正常的，好多謝你們的批評！請你哋繼續去批評我，繼續話我食軟飯，繼續話我去做鴨，繼續話我一味靠黐，繼續話我做戲好屎，你們的負面批評只會讓我繼續努力去做好自己！我會繼續去 #好好建立自己生活#口業」。

（即時娛樂）