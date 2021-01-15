與關智斌鼻貼鼻食冬甩 阮小儀興奮大叫︰有挑逗感覺 (16:57)

阮小儀在最新一集《小儀與13型男》中跟關智斌（Kenny）約會，兩人在主題公園手拖手玩旋轉木馬及坐過山車，其間更浪漫地嘴對嘴一起吃冬甩。當兩人的鼻尖相碰時，小儀興奮大叫：「私底下很少有這種感覺，原來是那麼得意，碰鼻都有一種挑逗感覺。」

關智斌在節目中分享擇偶條件，首選要有潔癖。他說︰「有什麼女性吸引到我？她要教到我嘢，未必要在什麼方面比較叻，但要有共同進步的目標。在社會不工作、不認真工作，很容易失去了生活。」關智斌透露其心目中的女神要有知性美，如孫燕姿、莫文蔚等。

小儀認為在圈中難找另一半，關智斌十分認同：「我的圈子難有戀愛發生，在第二個地方可能較容易，沒那麼多包袱。當藝人有少許光環，街上的人見到你時會『嘩，小儀呀』，但與一個人有關係時，這個濾鏡在某程度上阻礙了真誠發展，所以去第二個地方，濾鏡沒那麼重，嘗試發展異地感情可能比較好。」

關智斌自爆曾發展過異地戀，感覺很開心。他說︰「兩個人在外地一齊坐公共交通工具，坐電車周圍去，好開心。」小儀透露曾跟心目中的男神約會，感覺卻不好受。她說︰「有成功約會過，不過不太享受。記得當時個心卜卜跳，很開心，但回想當時的自己不是自己，很作狀。原來跟幻想100分的男仔約會，係會失去了真正的自己。」

（即時娛樂）