胡杏兒罕談生母當年拋夫棄女 爆母親患腦退化不認得人 (18:48)

胡杏兒早前接受《魯豫有約有一日行》訪問，罕有地開腔提到早在童年時就拋棄了他們一家人的生母。杏兒的父母在她7歲時分開，杏兒和兩個姐姐從此跟隨父親生活。杏兒在節目中透露從前跟生母的聯絡較多，但對方現在患了腦退化症，已經不怎樣認得人。

雖然杏兒覺得生母是個命苦的人，但至今也不能理解她當年拋夫棄女的行為。杏兒說︰「她很年輕嫁給我爸爸，22歲生了我大姐，26歲時生了我，就3個女兒。我覺得可能當時我們也沒有像現在，有什麼阿姨﹑保母，都是她自己帶，可能這也折磨她。我現在知道帶孩子是很辛苦的一件事，如果你真的是全職母親在家裏的話。她可能自己也覺得『我這麼年輕，我怎麼就一輩子都奉獻給我孩子』，她有點不甘心吧，我覺得。」

不過，杏兒認為父親也有一點責任︰「我爸爸可能就是不解溫柔的那種男人吧，就不懂得去哄她呀﹗一不開心，我媽也找了另外一個人。我7歲的時候，他們就分開了。當然，我自己會覺得如果我是她，我有3個孩子，我捨不捨得就這樣放棄了？我覺得我不捨得的，但可能對她來說，她很想擺脫這種刻板的生活吧！這就是她的選擇。要麼你不要生，你生了這就是你的責任，但是當然相對來說，她也失去了跟她3個女兒的親情。」

杏兒對母親患上腦退化症，認為對母親來說反而是一個解脫。她說︰「不記得好，記性太好反而更痛苦。」

（即時娛樂）