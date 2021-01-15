鍾舒漫爆喊憶失聲感難捱 鍾舒祺讚家姐男友愈來愈好 (18:20)

鍾舒漫（Sherman）和胞妹鍾舒祺（Sukie）擔任陳志雲主持的網上節目《Stephen．傾》嘉賓。期間志雲問到兩姊妹經歷人生最低潮及最難捱時期，Sherman禁不住哽咽，要用紙巾拭淚，她說：「最struggle的位，其實是這幾年，我都有幾年唱不到歌，每次演出前要花好大力氣，現在處理中，但我好Positive，之前沒有分享過，每次出來都扮沒事，但其實好有事。」

期間Sherman喊住解釋：「可能你覺得好誇張，但奇怪是我check了，不關喉嚨事，我情況有少許複雜，可能我今日做了一件事，明天我沒有記憶，不懂再做，我想講如果一個人有自己專長，你喜歡就要去做囉，不要老來後悔。」她解釋失聲原因，是因為迫得自己太犀利，有段時間不喜歡自己把聲，甚至好憎自己把聲，之後她決心要扭轉變成第二樣事情。

另外，在訪問中亦談到兩姊妹的戀情，陳志雲追問Sukie對家姐戀情看法，Sukie坦言起初都有鬧爆Steve，但之後他「愈來愈好」﹐Sukie解釋：「現在要認識一個人，我的確有我意見，我希望她（家姐）被人照顧，要認識一個人，要花心思及時間，我肯去認識他（Steve），慢慢見到他的進步，不斷向好，每日都有Surprise，我是安慰。」

（即時娛樂）