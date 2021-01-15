命就是命｜狗狗被車撞傷躺路中央 曹格怒斥肇事逃逸者 (21:56)

曹格日前在台灣陽明山拯救了一隻被車撞傷的狗，他送狗狗到動物醫院接受治療，並為牠改名「勇敢」，連日也有在社交平台向關心「勇敢」的網民報告情況。「勇敢」在路上被車撞倒，司機不顧而去。曹格見「勇敢」被撞後躺路中央，他送狗往醫治，並在社交平台斥責肇事逃逸者，聲言要找出對方。

他寫道：「誰在陽明山撞到狗狗就跑掉的？狗狗就倒在路中央。#請大家為狗狗祈福#嚴厲譴責肇事逃逸的人」。他送狗到動物醫院，上載片段由獸醫給他講解受傷狗狗的情況，他寫道：「狗狗不會說話，我會！ 我沒事做…我很有空！ 我每天就找撞牠而跑掉的人... ...當吃飯！」

網民支持曹格，但有酸民留言指沒牽繩活該的刻薄說話。曹格氣得爆粗回應，說：「出來！我是曹格！躲不了！你敢出來嗎？命不是命啊？」昨日曹格再報告狗狗的情況，表示牠沒有晶片，無法聯絡牠的主人，故此他為狗狗取名字「勇敢」。

曹格說：「『勇敢』還沒過危險期，但是有好轉了一下。 必須做更多的觀察和轉院到另一家醫院再深入的評估是否可以開刀。 機會不高，但還是機會。 我希望牠好起來，只要不疼痛，殘廢了一樣可以活的開心和被愛的。『勇敢』加油！ 」他又對撞到狗不顧而去的司機喊話，不需要對方負責狗狗的醫藥費，也不用出來道歉。他說：「希望這一次的經驗可以改變你對生命的價值和態度。 我也真心希望以後你有機會的話能夠幫助需要幫助的生命，不只是狗狗而已。 命就是命。 大家互相保護珍惜生命。每一個人都會犯錯，會害怕，也許你沒第一時間停下來救他，是有你的原因或難處但不代表你沒錯。事情發生了， 希望你加油變得更勇敢去面對外來的考驗或挫折；並且學習面對自己的錯。 加油。 謝謝關心狗狗的朋友們。」

（即時娛樂）