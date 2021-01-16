專訪｜《堅離地愛堅離地》解封 張振朗聽到主題曲眼濕濕 (23:37)

張振朗首齣擔正男主角的無綫劇集《堅離地愛堅離地》，曾因同劇的黃心穎爆出「安心事件」而慘被抽起播映，如今等足3年終於在本地播出。張振朗稱經歷過該劇兩度被抽起已習慣，亦從沒怪過黃心穎，「其實在馬來西亞已播完，要看的上網都看了，這時期播頒獎禮也沒有提名，所以毫無壓力，最緊要還自己一個心願，因為是首次擔正做男主角，情意結很濃，放了99%心血去演，做了很多工夫，務求不要似『張振朗』，拍完以為很快會安排播出，怎料有兩次預備播又被抽起，故今次肯定會播出才向粉絲公布。慣了，就算今次再被抽起，對我而言已沒有太大殺傷力，純粹最想知道觀眾對我演出的評價，這個過程太趣緻」。

這次亦是他初次啼聲唱劇集主題曲，在音樂平台亦有得播，張振朗說：「見到自己個名在音樂平台好感觸，感覺很特別，在家聽到有眼濕濕感覺，朋友還大讚好聽。這是首次唱主題曲，其實我以前好喜歡唱歌，入行之前曾想過做歌手，當然其中一個原因是視劉德華為偶像，2006年還參加過《新秀歌唱大賽》，當年不獲賞識，現在做不到歌手，有得唱主題曲都幾得意，原來做演員都唱到歌，條條大路通羅馬。」他笑言要多謝後期製作同事，將首歌調教得幾好聽，認為自己的第一次算是合格，如下次有機會也想唱得再好一點。

提到該劇放棄靚仔形象演宅男，張振朗自詡是不靠外表的實力派，指演出上提議佩戴一副與自己現實度數相同的眼鏡，務求令角色更真實，「今次造型很成功，坐在服裝車上，不只臨時演員誤當我是助導，連劉佩玥也認不到我，甚至放飯時街上途人也只認得她」。他稱如果將來的角色好玩，願意增肥30磅或40磅演出。

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（即時娛樂）