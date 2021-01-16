許廷鏗爆3年前離巢導火線︰我與舊公司握手言和分道揚鑣 (16:52)

許廷鏗（Alfred）接受港台《舊日的足跡》訪問，自爆2017年離開星夢娛樂的真正原因。他說︰「我入樂壇是希望能唱出有自己色彩的歌，當時我考慮了半年，後來因為一件事一個關口的出現。我跟一個同事發生磨擦，當中牽涉到金錢問題。如果要合作信賴，我一定要坦白說出來。高層後期才知道這件事，但當時沒有好好處理。我與舊公司是握手言和分道揚鑣。這是我第一次詳述離開原因，不是想說自己受了委屈，我對所有幫助過我的人也沒仇怨及不滿，反而多謝他們多年來包容我有時候的不成熟。我至今最後悔的事，是我的歌迷在電視台找不到我，以為我只做牙醫，消失於樂壇。我依然是雙線發展，這需要很高的EQ才可以面對。我學會擁抱自己不同的狀態，繼續堅持製作好我的廣東歌。」

Alfred又剖白與前度女友的關係，透露對方有入場看其首次紅館演唱會。他說︰「我曾盼望她能現身欣賞我的第一次紅館個唱，結果不負所望，她後來才告訴我。」Alfred直言與對方的感情十分深刻，他分手後至今也沒再拍拖。Alfred回憶︰「那時候我剛入行，她覺得沒有安全感。當時我們未夠成熟，沒可能再發展。我有很多創作都是來自那段感情，我們將美好的回憶封存在那個階段。」

近日有人重提現年33歲的鄭欣宜（Joyce）兩年後就可動用和支配母親沈殿霞的遺產，Alfred被問到可有和老友分享理財心得時說︰「做朋友不講錢。她沒大家想像般揮霍，甚至比我更貼地，可以為一碗30元的水餃而開心。當然，她非常懂得享受，在我們10周年紀念時請了位米芝蓮一星大廚上門煮飯，好食到喊！我不擔心她，她在理財方面比我更精明。她教曉我很多，我以前遇上不友善的傳媒時會『落閘』。她教訓我，說別人都是在工作，大家是同行，他們採訪我是因為我有價值。別人說，我會認為他們不明白我，但Joyce講，我就沒法子反駁。全港藝人，有誰從小到大受壓力比她多？」被問到與欣宜能否更進一步時，Alfred坦言視Joyce為姐姐，兩人的關係如親人。他說︰「我不想在圈中發展男女關係，希望將來的太太會是個圈外人，有一份簡單的職業，讓我明白到外面的世界。」

（即時娛樂）