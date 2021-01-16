馮允謙內疚見不到嫲嫲最後一面 疫情過後大排筵席娶女友 (18:18)

馮允謙接受商台《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問，大談入行10年的音樂路起跌，並分享去年疫情打亂結婚大計及痛失至親的感受。馮允謙有一個哥哥及一個孖生細佬，歲半時與家人移居加拿大，父親就留港賺錢，三兄弟自細由媽咪及嫲嫲湊大。談及新專輯的歌曲《小康》是為家人而創作，因而觸及剛因新冠肺炎於加拿大離世的嫲嫲，他哽咽表示：「我一直想寫首歌畀父母及嫲嫲，估不到疫情嫲嫲走得很突然。是去年做商台騷（12月4日）的早上，媽咪從加拿大打電話來，說嫲嫲24小時內就要離開，那刻我是不懂反應。原本計劃好去年九月跟女友結婚，但我想嫲嫲見證到，我要求另一半推遲了計劃。首先，我覺得很內疚，她離開時我不在身邊，其次，我返來香港比賽那年，嫲嫲跌倒後進了老人院，每一年我最多回去探她一至兩次，也內疚因為追夢而忽略了家人。」

馮允謙於2016年及2017年先後約滿英皇及TVB後，經歷了2年多沒歌出的音樂低潮，很感激女友Crystal多年來支持他追夢，「我們在加拿大認識，她最初是我弟弟的最好朋友，我這麼尊重她，因為我們最初拍拖時什麼事業也沒有，她也尊重我，從沒要求我放棄唱歌。我們最夾是大家都重視家庭，回來香港發展後，我們曾經有段時間分開，但最後發覺最珍惜是對方，我是很認真的男人，她一定是我的終生伴侶」。

提到2011年參加《超級巨聲3》而加入樂壇，今年入行10周年及快將33歲的他說：「會繼續做好音樂，演唱會當然想有，但要看疫情。我真的希望有自己的家庭，想做一個好老公，但也要等疫情過去，是會大排筵席。我本來不想大搞，但爸爸是大男人，想一家人一起有氣氛。」

（即時娛樂）