兩個月前招親 劉小慧11歲愛犬肺炎病逝 (19:56)

劉小慧與蘇志威去年11月才為愛犬Bearbear找了個靚老婆，兩家人更為愛犬舉行過大禮儀式。誰知時隔兩個月，Bearbear卻因為肺炎而離開了這個世界。劉小慧在社交網透露Bearbear已成為小天使︰「『開心仔』Bearbear去咗做小天使。過往的我很怕面對生離死別，之前有隻狗仔小腳板走咗，我都會喊足三日三夜。但今次我仍是會憂傷，但我學識放開，因為我知道bearbear都想我哋開心快樂，唔好為佢傷心。」

「多謝Bearbear這11年來的陪伴，睇住你同Ina一齊長大，時間過得真係好快。每次返到屋企都見到你『嗲嗲貢』，挨身挨勢想問攞嘢食，又唔知自己牛高馬大。回想起這個畫面都感到溫暖... 可能大家都會擔心我會喊到崩堤，我確係有喊，不過比想像中冇咁嚴重，係因為bearbear有我哋陪住佢喺屋企離開，冇愧疚冇遺憾。同埋真係亦都有你哋每星期陪伴住我開直播，冇咁多時間亂諗嘢，多咗個平台比我嘅情緒表達出嚟，無論高低起跌，開心快樂..... 所以放心，只要你哋唔好嫌我長氣，太過真性情，我講到嘢，我都會一直在這裡同大家分享。而我老公就忙著坐係電腦面前，整理緊同bearbear之前嘅片段。」

「早幾個月，舉行了招親，影咗好多靚相，多謝bearbear帶畀我哋一個咁美好嘅回憶。之後一個月患上肺炎，雖然唔嚴重，但就係一直斷唔到尾。所以，大家真係要珍惜每分每秒相處時刻，今日唔知聽日事。多啲留紀念，記住這份甜蜜，留住這份感覺。遺憾Yumi喺日本冇辦法送bearbear最後一程，我朋友建議了一種方法，讓我帶牠回家，繼續留在我們的身邊，陪著我們到老，稍後如果有機會就同大家分享。」

（即時娛樂）