十大中文金曲｜周柏豪李幸倪奪男女歌手金獎 姜濤膺男歌手銅獎 (22:18)

港台「第43屆十大中文金曲」今晚以跨媒體特備節目的形式，於港台電視31、香港電台第二台及港台網站公布獎項結果。

周柏豪、許廷鏗、姜濤分別獲頒男歌手的金、銀及銅獎。周柏豪表示︰「不少朋友也希望2020年快過去，我反而不想，因為已浪費了很多時間，什麼都做不到，我2020年時很想珍惜埋這段時間，盡力做好自己每天要做的事。現在每天經歷的都已是事實，不會2021年來到，就所有事回復正常。以前常以為自己已很珍惜擁有的，原來當世界發生這樣的事，就發現自己以前是有點理所當然，怎樣才是珍惜，人人也不同，但對我來說，我過往有些位未盡力去做，可以再做好一些。2020年，我學到很多，有少少醒覺，原來我在某些事上未夠好。」

女歌手方面，李幸倪（Gin Lee）奪金獎，鄭欣宜及AGA（江海迦）就分別獲得銀獎和銅獎。李幸倪說︰「2020年過得很不一樣，有很多新體會，也是我哭得最多的一年。今年經歷過的所有痛苦、快樂、美好，很多不同的情感也放入唱片中。我今年大膽了，經歷了某些事後，感受更加深層次，感情庫多了顏色。」

組合方面，RubberBand奪金獎，Dear Jane奪銀獎，ToNick就獲得銅獎。RubberBand主音6號說︰「今年要人冇事才可以成為世界冠軍，我想約定大家去擁抱，因為有社交距離保障大家生命健康，大家都驚了擁抱，所以想約大家去擁抱。」

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（即時娛樂）