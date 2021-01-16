支持小店｜免費出Post賀開張 林盛斌：醒多兩嚿豬紅蘿蔔 (23:15)

藝人受注目，網上支持者眾，在社交平台為商品或店舖宣傳帶來收入，知名藝人出Post收5位數字金額酬勞唔算貴。今日（1月16日）Bob（林盛斌）在社交平台送大禮為車仔麵店免費出Post，上載老闆站在店前的照片，作為送給老闆新店開幕的禮物，認真大手筆。Bob接受《明報》電話訪問，笑說：「如果有錢收，應該夠我食幾年車仔麵。」

Bob是這間車仔麵店的熟客，他消夜食車仔麵外賣，連生日也是食車仔麵。今日他在社交平台留言：「（呢個post，係我送畀你嘅開張小禮物）為咗頭家，一個星期做足七日，每日最少工作十五六個鐘頭，佢其中一個心願，就係開到一間鋪頭，可以畀到啲客舒舒服服坐低食碗車仔麵。今日，佢終於做到！」Bob稱這間車仔麵店由外賣小店變成有堂食的舖頭，是一個好例子，告訴大家：清晰目標 + 周詳計劃 +強烈慾望 + 不斷努力 = 成功。 Bob又說：「由食客，變成你嘅朋友，為你而驕傲。峰哥，衷心恭喜你，祝你生意興隆！」Bob還詳細介紹地址。記者問幫襯時會否獲老闆多送兩嚿牛腩或豬大腸？他笑說：「牛腩就冇喇，但都會醒多兩嚿豬紅同蘿蔔。」Bob以實際行動支持小店獲網民讚賞，有留言要去幫襯。

今日馬浚偉也有好介紹，是在旺角賣炒栗子的伯伯。馬仔寫道：「在亞皆老街火車站橋底的蕃薯栗子，我經常幫襯！尤其是栗子，我最愛！今午，去買了粟子和鹽焗雞蛋，依然美味非常！當然，還有一個吸引之處，就是每次見到伯伯充滿精神氣力去炒粟子，又滿面笑容去叫賣，這份自力更生又樂得自在的神態，更是吸引！」

（即時娛樂）