姜濤比周柏豪更應攞港台男歌手金獎？ MIRROR隊長Lokman：風水輪流轉 (19:55)

【今日直擊】ViuTV全新綜藝節目《囝囝女女730》今日舉行記者會，《造星III》冠軍趙祥誠（Ben）、亞軍陳葦璇、季軍陳毅燊（ANSONBEAN）、參賽者陳澤言（CY）及張進翹 （Manson），MIRROR成員Lokman、Frankie、Alton及Tiger，還有強尼及沈殷怡等藝人現身造勢，吸引半百粉絲到場支持。其間，MIRROR隊長Lokman與出爐冠軍Ben即場鬥舞，將現場氣氛推高。

Lokman受訪時否認以大師兄身分帶新人，大家只是互相交流，一齊為香港樂壇和舞壇起飛。提到MIRROR在頒獎禮上獲得不錯成績？Lokman希望限聚令後可一齊慶祝。笑問可想加人工？他笑說：「我想全世界都想加人工，但今年有工返、有糧出已很好，齊齊冇得加都很公平，大家停一停薪，之後為全世界經濟起飛。」

對於有網友認為姜濤比周柏豪更應該奪得港台「第43屆十大中文金曲」的男歌手金獎？Lokman說：「這就叫風水輪流轉，之前姜濤在叱咤得獎，大家說他不值，現在大家又想他拎獎，其實獎項都是大家給的成績表，如姜濤所言，有人講，又多些人識就是好事。」

成員Anson Kong（AK）失落新人獎黑面？Alton指對方雖然冇獎，但成績有目共睹，亦已很快釋懷；Frankie亦稱AK性格比較火爆及衝動，以為要陪伴傾偈很久，豈料安慰兩句已沒事，成熟了不少。

至於ERROR成員保錡爆出桃色風波，Lokman笑說：「我跟他不熟，他拿走我們不少工作，還要安慰他？」

（即時娛樂）