女兒安全是首要目標｜表忠後被粉絲割席 周柏豪：當然會唔開心... (11:22)

無綫《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》昨晚完滿結束。周柏豪和胡鴻鈞破天荒齊奪「最受歡迎男歌星」，胡鴻鈞同時奪得5個獎，成為男歌手大贏家。

柏豪之前接受陳百祥（阿叻）訪問時表忠，引起網民熱議，除了封他為「藍神」外，他的Ig followers亦急跌幾萬。他表示收到很多朋友關心，但都沒什麼可回應，希望大家都找到一個理想的生活。

談到有粉絲要跟他割席，甚至丟掉他的唱片？柏豪表示多謝他們多年的支持，他會繼續以努力告訴所有人是怎樣，他說：「見到支持我的人對自己失望，當然會不開心，但我都要繼續向前行，不可以為不開心的事，影響了將來事情，因除了我在台上表演外，背後還有很多人跟着我工作，我的狀態是會很影響到我的團隊和工作人員的工作，所以站在台上，我一定要有信心，和令到自己活得開心，屋企人給我最大能量，尤其女兒，她開心、安全、平安是我這兩年的首要目標。」

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（即時娛樂）