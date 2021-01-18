遭網民指婚後走樣 袁偉豪爆Seed後情緒仍低落：唔使踩得咁盡 (12:37)

39歲袁偉豪（Ben）昨晚於《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》中，奪得「最受歡迎新人獎」。他笑指在公司攞第一個音樂獎感覺得意，問到這個年紀才膺新人獎，可感尷尬？他表示去年才開始做音樂，所以名義上都是新人。

Ben日前不忿被網民嘲他婚後走樣，變了醜男及膠樣，Ben及後在社交網撰長文反擊，又指請網民繼續批評他。Ben表示已嬲完，過了就沒事，但情緒還有少少低落，他說：「覺得件事好似沒完沒了，坦白講我可以不理的，但我重視他們評論，所以集合了這3年的評論，去回應大家，其實都忍了很久。我知只是少撮朋友，但我又沒有得罪他們，有時太過苛刻，累積了很多負能量，我不想屈到自己不開心和不舒服，所以透過社交平台表達意見，我覺得有時不用踩得太盡。」

Ben又笑言免得這晚又被人話肥腫，事前已兩天沒吃東西。老婆張寶兒如何安慰？他表示是老婆將評論傳給他看：「她說不想我擺上心，叫我加油。但我臨睡前又手多打了這篇文，當是宣泄，我都沒有其他傾訴對象，雖然身邊有個好老婆，總之我是重視他們，才回應他們。」

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（即時娛樂）