黎姿(現名馬黎珈而,GiGi)跟老公馬廷強婚後育有3女,今年是夫妻二人結婚12周年,GiGi在社交網分享了和老公執子之手恩愛合照,還貼了老公送給她的花和賀卡放閃。GiGi在Ig談到夫妻相處之道,她留言:「一對夫婦的相處,沒可能每一刻都有觸電的心跳感覺。從相識、結婚,到現在,我們也經歷過不同的心境。如果問我相處之道,我認為最重要是『真』。」

她續說:「要學懂接受最真的對方,欣賞對方的優點,也要包容大家的不足,互相扶持。不介意在對方面前做最真實的自己,是倆個人相處最佳的狀態。結婚誓詞中一生一世的承諾,是要無條件接納對方獨有的一切。」GiGi認為愛情不只是一剎那感覺,需要雙方用心經營,細水長流的愛情是她所追求的。

她寫道:「12年轉眼過去,謝謝您的愛護和陪伴,讓我能夠用最自在的步伐一路成長。我相信未來還有很多精彩的,等著我們一起手牽手去發掘!Happy Anniversary to you & me ﹗」

