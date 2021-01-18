回歸《愛‧回家》｜胡楓89歲生日 湯盈盈贈咖啡機賀壽 (19:35)

【今日直擊】胡楓（修哥）今日89歲生日，返電視城為《愛‧回家之開心速遞》開工，劇中演員包括林淑敏、湯盈盈、羅樂林和許家傑等，送上蛋糕為修哥慶祝。10年前盈盈在台慶贏得1萬元獎金，事後與修哥合演電視劇《開心賓館》時曾表示請修哥喝咖啡，盈盈兌現承諾，且十倍奉還，送了部咖啡機給修哥，讓對方每天可以喝咖啡。修哥又開心表示：「聽到個消息，我今次回歸《愛‧回家》有騷計，好開心。」

談到生日願望，修哥希望身體健康，家人平安，今年6月能順利舉行演唱會，他說：「原本去年5月舉行，因疫情限聚令被迫取消。」談到契仔張學友和張家輝在網上與他祝壽，修哥指這是新抱安排，事前毫不知情，他說：「好驚喜，疫情關係，很久沒見過契仔了，之前約了學友飲茶，也要取消。」

湯盈盈笑指當初只是信口開河說請修哥飲咖啡，估不到修哥每次見到她都提及此事。她和林淑敏都大讚修哥好人，盈盈說：「修哥知識很豐富，我懷孕時，他給我快速分娩秘方，所以我兩胎分娩都很順利。」

林淑敏讚修哥不似89歲，她說：「他似60、70歲，之前和他合作，有很多對白都很流暢，沒NG。他很勤力，是很值得我們尊重的前輩。」

（即時娛樂）