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大名娛樂老闆林建名追思會1.29舉行 讓親友最後致敬 (14:57)
文章日期：2021年01月19日
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大名娛樂老闆林建名的追思會，將於1月29日舉行。（資料圖片）
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大名娛樂老闆林建名本月初因淋巴癌離世，享年84歲。林建名的子女昨天發出公告，指將於本月29日（星期五）下午4時至晚上8時，在香港殯儀館為父親林建名舉行追思會，讓親友作最後致敬。
（即時娛樂）
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