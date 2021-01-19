樂易玲關心黃心穎 曾約見傾去留問題 (18:00)

【今日直擊】黃心穎自「安心事件」後被無綫雪藏至今，早前曾傳無綫見心穎的形象一直未有起色，有意與她解約，但近日又有指無綫沒打算「放生」心穎，令跟無綫仍有8年長約的心穎被綁死，繼續零工作、零收入。

無綫高層樂易玲今日出席馬浚偉教育中心開幕活動時，被問到心穎的去留問題，樂易玲表示一直關心心穎，上星期才一起吃早餐，對方心情OK。心穎久未工作，有沒有表示想復出幕前？樂小姐坦言：「今次她有講，大家都有商量，要想想怎樣，不過她未有（復出）這樣想法，她現在都開心，有朋友關心，而且她在疫情下有做運動，狀態很弗。」

問到心穎是否想繼續在娛樂圈發展？樂小姐稱大家沒深入去傾，也不想給心穎壓力，她說：「不過傾到尾聲，也有問她想有什麼考慮和打算，留低還是離開，都叫她認真想想，我覺得她有去想，會作決定。」樂小姐坦言藝人簽了長約，想離開也要回公司處理合約問題，希望對方不是意氣用事，她說：「我都關心她，離開之後有什麼想做，有什麼計劃，我會再約她傾！」

有指心穎被無綫綁死8年長約，樂小姐透露應該不少過8年，因當時無綫力捧一批花旦，所以簽下長約。若心穎解約離開要賠錢？她說：「不用賠錢，我覺得不是錢的問題，她又不是跳糟，相信她有好的想法去行將來的路。心穎還是後生女，我也是人阿媽，不知現在觀眾覺得她怎樣，她做錯了想離開，我都想跟她分享幫一下她。」

再問心穎如果想留低，無綫還會否給她演出機會？樂小姐表示不能主觀去想：「她現在出來工作，大家會否接受？如果不接受，沒理由又要她出來給人講。大家都很辛苦地過了差不多兩年，才可以過回正常的生活，我們最佳男主角（馬國明）又找到個好好的另一半，這很難得和開心，但缺口也要去處理。」

黃心穎回覆本報時表示：「工作的事沒有回應，有消息再update大家，多謝關心。」

（即時娛樂）