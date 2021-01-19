姜糖羨慕雪姨｜姜濤謙稱未夠實力拎男歌手金獎 (20:36)

【今日直擊】MIRROR成員今日為ViuTV全新遊戲節目《考有Feel》錄影。姜濤被取笑繼承了Edan（呂爵安）「老鼠屎」位置，他希望錄影時不要再輸。問MIRROR會否因有偶像包袱，不敢玩得太放？隊長Lokman指眾人玩得投入，連儀態都顧不到；Anson Kong則稱他們底線，只比ERROR高少少。

姜濤早前與KOL雪姨食飯，令一眾「姜糖」對雪姨羨慕不已。姜濤多謝大家羨慕，稱初入行時已認識雪姨，但沒正式上契。對於有網友認為他比周柏豪更值得攞港台的男歌手金獎？姜濤謙虛說不會，自知實力及能力未夠，得到任何獎項都是幸運，有獎項肯定已很好。

Anson Kong透露日前在朋友聚會中，為救小朋友而被狗咬傷中指，要打破傷風針，但暫時未必要縫針，經理人花姐看到他受傷的照片時也嚇倒。

同場的沈殷怡正忙於拍攝3個節目，當中包括真人騷《造美人》，將訪問一些醫學美容團隊。常被指整容的她，直言未驚過，還指專家一看便知真假，還可藉此為自己澄清。

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（即時娛樂）