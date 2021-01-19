網民斥抽水…｜阿感爆前度陳自瑤「Always」黑面 梁梓禧稱難溝通 (22:57)

由阿感（黎國輝）及Roland（梁梓禧，前名梁奕倫）合作主持的網上頻道節目《Stand Up Roland 附送阿感》，日前播出的一集以出爐視帝王浩信在頒獎禮台上多謝老婆陳自瑤（YoYo）作為話題，皆因YoYo木無表情的一幕成為熱門話題。不過最爆的是，阿感跟YoYo於20年前，曾經拍拖7年，可謂非常了解YoYo的性格。

阿感在節目中表示：「我和她一齊咁耐，有7年，其實『Always』會見到。因為她是處女座，當時我們一齊做電台的香港小姐，Roland因為我緣故而經常見到她，其實佢『Always』都黑面，都不是一件奇怪的事。（以你分析老公攞獎會這個模樣？）如果做錯什麼會令她這個樣子，不代表王浩信的……我當年犯錯就會這樣，件事至少關乎到……鬧她屋企人都唔得，是去到好大，關乎到她的個人利益，處女座的人好需要安全感，如果令她完全失去信心和安全感，或完全對你失望，我覺得她就會這個模樣……」

Roland直言當年和YoYo溝通不到，很怕跟處女座的人相處，並以作為前輩立場來說，認為他們的感情一定有問題，因為另一半攞獎應該表現出少少動容，開心的樣子；更覺得YoYo的事業心好強，叫無綫要捧她做女一。

這集播出至現時約有3400多人瀏覽，留言方面不太多，但大多數皆不認同阿感和Roland，計有：「唔出名唔紅都唔緊要。但咁樣抽前女友水，講衰人地壞話。只係比觀眾見到你2位好人有限。」、「好噁心…一個阿伯，拎二十年前交往過ge女人啲八卦黎蹭話題，實在太噁心了」、「分咗手咁耐仲要消費前女友」、「眾所周知??Hmm，你唔講應該無咩人知你地一齊過囉」及「人會變，你點可以用廿年前你識嘅佢嚟評論人地，佢過去經歷過d咩你又知咩？」。

（即時娛樂）