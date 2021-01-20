專訪｜脾氣EQ更勝從前 吳綺莉跟女兒卓林互相尊重體諒 (23:25)

吳綺莉和女兒吳卓林關係緩和，她表示學懂互相尊重和體諒。（資料圖片/劉永銳攝）

47歲的吳綺莉有宗教信仰後，放下執念，與女兒吳卓林關係得以緩和，學識尊重和體諒對方。

吳綺莉在ViuTV新劇《太平紋身店》中挑戰自己，一人分演兩角，飾演孖生姊妹。吳綺莉坦言接獲劇本後，曾苦惱該如何演繹，她說：「妹妹茉莉是正常人，戲分不多亦不難演，但家姐白玫表面生活正常，背後卻有着鮮為人知故事，令她有妄想症，經常自言自語，是有點難度，靠自己去摸索，但開拍進入角色狀態就沒有問題。」

吳綺莉透露和卓林的關係有所緩和，大家學懂互相尊重，她說：「應該這樣說，整件事上，我學識尊重，以前我過分關心女兒，經常衝口而出，有時對她造成傷害。現在，我脾氣和EQ都好過以前，會先過濾才說出口，始終卓林已是成年人，要互相尊重和體諒。」

卓林已跟外籍太太組織家庭生活，之前數度經濟拮据向她求助。疫情下，整個社會經濟轉差，她之前在社交平台表示，女兒努力想辦法掙錢養太太，是否擔心卓林財政狀况？她沒正面回答，只說：「是一個經歷，未必是壞事，經歷過才懂得珍惜，別人無論說什麼也是徒然，一定要自己體驗和分析。」

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（即時娛樂）