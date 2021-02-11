數量鬥質量？｜馮盈盈跟西裝男歎米芝蓮午餐 鄭衍峰自誇請過200餐Canteen食飯 (17:55)

【今日直擊】鄭衍峰今日聯同歐陽偉豪（Ben Sir）、戴祖儀、林穎彤及曾淑雅等，出席無綫節目《港產旅行團》記者會；一眾女藝人穿上運動小背心上陣，鄭衍峰亦不甘示弱，大騷麒麟臂和腹肌。

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鄭衍峰最近傳與緋聞女友馮盈盈分手，女方感情生活繼續精彩，被發現與西裝男約會歎米芝蓮三星午餐，鄭衍峰對此表示：「活動前有記者跟我講才知有這單新聞，未去了解。（報道爆西裝男負責埋單，該餐廳午餐人均消費要1500元？）不知道，不過靚女有人請吃飯很正常，是正常社交，我都會跟其他女生吃飯。（有請過馮盈盈食那麼貴的午餐？）我想開工時在公司餐廳請她吃飯，加起來都有百幾、二百餐，應該有3000元。（事前可有跟你講聲？）大家朋友，跟誰吃飯不需特意通知對方。」

談到馮盈盈生活多姿多采，鄭衍峰自言他的生活亦很精彩，會經常去行山。追問馮盈盈經常去吃飯，會否約對方行山減肥？鄭衍峰指馮盈盈是較懶的一群，不過又補鑊說近日天氣凍，不想運動很正常。至於會否趁農曆新年一齊去買桃花？他即笑言：「不用了，她咁多仲買？還是減少一點好了。」

（即時娛樂）