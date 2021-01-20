鄭融唱新歌《多喝水》展現柔情 MV出浴鏡頭拍足6小時 (18:35)

鄭融接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》許文軒專訪，大談相隔兩年再推出新歌感受。鄭融説：「新歌《多喝水》是和Dear Jane成員Howie第3次合作，愈來愈有默契，發掘了我柔情的一面，我未聽過自己把聲咁溫柔。首歌除了叫大家飲多些水之外，其實心靈上也要去補充番畀自己，首歌鼓勵大家繼續向前亦要關心自己，再去解決問題。」

提到《多喝水》MV有出浴鏡頭，鄭融說：「冲涼是我最喜歡做的事，我會好放鬆，當日由朝早11點開始拍到下晏5點，我好享受浸浴，有一下覺得好正，不似在工作。但去到下晏3點拍花灑鏡頭，超過2小時被水不停冲落隻眼，有人問我是否拍到好投入喊，其實是太長時間，搞到對眼出晒紅筋，連隱形眼鏡差些飛出來。（有否因此無咁喜歡冲涼？）冇，冲涼依然是我生活至愛。」

鄭融過去很多作品具有教育意義，獲網友封為「教育系歌手」，她說：「他們好可愛，自己都不知道，是fans察覺到，我跟大家一齊成長，慢慢到今日先可以儲到咁多歌成為系列，希望自己的歌可以陪到fans，令他們喜歡和幫到他們釋懷，這個是我做歌手的初心，歌迷的鼓勵和喜歡我的歌是最大的推動力。」

（即時娛樂）