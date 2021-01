岑麗香(香香)去年為香港小姐擔任最上鏡小姐評判後,觀眾只能在之前深夜重播劇集《女人俱樂部》中,見到她的獨有演出。據知香香與老公強強及兒子Jacob暫時返回加拿大居住,她不時在社交平台上載近照,今日她就分享Jacob學踩單車的情形,兩母子衣著打扮很襯色,見香香正細心教導兒子,Jacob亦已長大不少,令趙希洛、王君馨、陳敏之、譚凱琪及倪晨曦等,大感意外又開心。

岑麗香留言:「This guy..... growing up a little too fast for my heart♥️」她自己亦覺得兒子成長得太快。

