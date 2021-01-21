獲阮小儀讚99分暖男 林奕匡謙虛：我應該係「微暖」 (18:51)

阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，新一集邀請「暖男型」林奕匡（Phil）擔任小儀的約會對象。期間Phil帶小儀到「毛孩守護者」做義工，二人一起洗狗籠、拖地及帶狗散步，在餵狗隻時，小儀不慎被狗「胸襲」，幸好得暖男Phil在旁護花，難怪小儀大讚他：「Phil冇100分，都有99分嘅暖男。」

小儀認為「暖男」的定義，先是外表已有一種溫柔感覺，就好像棉花般，令人感覺舒服。對於Phil，她更是有讚無彈，尤其當小儀餵狗食零食，被狗隻「胸襲」時，Phil即以身擋狗，盡顯貼心暖男的一面，小儀大讚：「佢同我擋住啲狗、保護住我，其實佢都奀嫋嫋，論身形橫度，我仲橫過佢，但佢用身體保護住我，令我覺得好warm。」

問Phil是否經常獲讚暖男，他笑言：「大部分人都唔會刻意咁講我，但我覺得都有少少體貼，亦都會為對方諗好多嘢，不過仲有好多進步空間，唔敢話自己係暖男，但都應該係『微暖』啦。」

小儀問Phil平日對太太李靄璣（Rikko）是否同樣窩心？Phil甜絲絲說：「未必每日都做到，但會花時間、心機去畀驚喜對方，驚喜呢啲嘢係有來有往。」回想未紅時，問到Phil有否介意當時擔任主播的Rikko，事業較他順利？Phil搖頭說：「記得嗰時，啱啱有高清台，星期一至五朝早佢都喺直播室講股票，嗰時去到任何電器舖，成排電視都播住佢，就連搭的士啲人都認得佢，我為佢感到自豪。」

雖然當時事業不及另一半，但Phil強調從來沒自卑感，不過因為事業問題，卻差點令到二人分開，他說：「2013年有計劃出多次碟，有機會係最後一次，但佢都擔心我哋嘅將來，始終佢係一個女仔，需要幸福，嗰時佢同我講，要時間考慮應唔應該繼續一齊，我當時同佢講『你估我唔想你幸福咩？就算我係咪你另一半，我都希望你快樂，但我一無所有，我最珍貴嘅就係你』。」

分開的第二日，Phil將《Don't You Remember》的歌詞電郵給對方，內容意旨留空間給予對方，希望Rikko能找回大家失去的感情碎片，能再走在一起。Phil指自己每次說到這裏也會流眼淚，更說：「你估我唔想畀到幸福你嗰個係我咩！」最終他們克服難關，再次走在一起。

（即時娛樂）