發財立品｜阮兆祥讚成龍環保先鋒 黎耀祥玩心理測驗泄密 (19:15)

阮兆祥及黎耀祥於兩人主持的清談節目《雙祥見》，分享自己的經歷及趣談，今集便談及「上岸」的由來及各自的看法。阮兆祥認為發財立品，令他最為印象深刻的，其中一位圈中人是成龍，因為即使現時名成利就，仍身體力行繼續拍攝不少電影，並非常注重環保。

事源成龍曾於沙漠拍戲，水源對於極端地帶拍攝十分重要，但幾天下來，成龍發現拍攝組已使用了好幾千個膠樽，他覺得浪費，更對環境構成影響，於是豪花上千萬元，訂購一部超大型循環再造車，把所有廢置的膠樽都放進去設置好的機器內處理並加工，成為新的瓷磚，實行廢物利用。

除了金錢富足，阮兆祥認為心靈上的滿足，也算是「上岸」一族條件之一，陳茵媺便是圈中佼佼者，她嫁給陳豪後便醉心照顧家庭，他每次見到茵媺如此幸福，也為她感到高興。

及後至心理測驗部分，黎耀祥的選擇顯示是認真正直型，他也十分認同，因為自己是比較喜歡穩定事情，害怕波動，而且非常完美主義：「我要求好高，只要做一件事我一定要做好。有時如果做得唔好，我會怪自己，反而唔會怪人，而係會問自己點解做得唔好。所以我有時諗多咗，連瞓覺都瞓得唔好，瞓得唔好就會再諗。」

黎耀祥表示自己是住家男人，因為他在家中排行最小，最遲入學，於是媽媽無論到街市買菜，還是在家中煮飯，也帶他在身邊，所以從小就喜歡做家務，閒時也愛在家中煮飯。阮兆祥問如果調轉他做住家男人，老婆外出工作掙錢會否答應？黎耀祥笑言一直希望太太外出工作，但卻成不了事，希望有一天可以推動到她！

（即時娛樂）