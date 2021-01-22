專訪｜黃德斌跟發哥跑山激活人生 疫境無工開曾意志消沉 (23:05)

黃德斌跟周秀娜、林德信、吳綺莉及姜濤等，合作拍攝ViuTV新劇《太平紋身店》。對於首次擔演ViuTV劇集，黃德斌對收視方面沒抱太大期望，認為做演員好被動，「我每次拍劇不會想太多，只享受演出過程，思考角色如何處理，收視不到我控制。當年拍《真情》，劇集紅到荷蘭都有人叫我角色名『越南』，到《金枝慾孽》演小祿子、《火舞黃沙》演宋東陽都受歡迎，又如何？做好件事有人睇到、有人喜歡，我亦要繼續工作，獎項、收視、票房，非我控制範圍之內。（去到心如止水境界？）又不是，畀獎我、加片酬，我當然會要」。

黃德斌離開效力25年的無綫，感到當中有利有弊，他說：「現在自由度變大，拍戲、拍劇又演舞台劇，也多了休息時間。在無綫始終有點掣肘，有些製作不可拍、不可做，但沒有大台支持，自由身要自己找工作，每日活在惶恐之中」。

黃德斌回顧2020可謂感受良多，因疫情影響下有半年時間無工開，人變得意志消沉，幸好有太太在背後默默支持，又遇到周潤發（發哥），跟發哥、方平、鮑起靜及廖啟智等前輩跑山，令他重拾信心，他說：「他們年紀比我成熟，但個個都好勁，體能在我之上，拋離我好多，我要用好多氣力才能追貼他們，他們反而跑得好輕鬆，因為他們早睡早起，我未做到。無論發哥或是姜濤也值得學習，發哥的堅毅精神和人生閱歷，而姜濤則有個人特色和新思維，他們激活到我，做人不能一成不變。」德斌指無工開時收入大減，惟有靠積蓄生活，知道這樣捱不到多久，希望疫情快點過去，一切回復正常。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）