張惠雅(Regen)早前跟台灣男友分手,令她飽受情傷,體重更急跌,今日凌晨Regen曾在社交網留言:「如果有一天我突然暴斃請不要驚訝,我已經有呢個覺悟了,晚安。」言論嚇倒網民,非常擔心Regen。

至今早Regen在社交網貼相回應,並表示收到好多問候,她寫道:「暴斃對我嚟講係過勞或者唔知做咩突然瞓低嗰隻,有呢個覺悟,係因為覺得地球都係一個困住靈魂嘅一個地方,tag下自己首新歌 #自由流浪,我有講到,未完成任務之前係離開唔到地球,同埋我女神湯怡係我第二個阿媽,會照顧住我。

至於新聞講嘅其他問候,都係噚日應該係有記者訪問啊舊拍檔我情況,所以呢尋日係有send過一個message嚟問候嘅,之前我哋真係一直無咩聯絡,大家都無咩問候大家,大家都安好,大家都唔好再問我,或者佢,I am so sick of this﹗」

