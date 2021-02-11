張衛健曾半夜發100語音訊息拯救抑鬱少年︰他多次想自殺 (22:06)

張衛健去年為照顧母親放棄返內地隔離及開工，而太太張茜同樣為照顧家人而留了在內地。（資料圖片）

張衛健（Dicky） 日前以視像通話方式接受范振鋒、林子博主持的新城電台節目訪問。子博在節目開始時多謝Dicky支持他在電台開咪，回憶當日亡妻董燕君（Shirley）身體不適，以及他工作上有轉變時，Dicky也第一時間留言慰問，太太當時聽完留言後更喊了出來。

Dicky表示當日因訪問而認識子博，看見子博夫婦的新聞後就決定聯絡二人。他說︰「只不過是說幾句話打氣﹗我近年都是這樣，覺得應該做就去做，不會等。有些人甚至是我不認識的，我也會留言給他們。」

Dicky回憶有晚半夜收到一位陌生女士來電，對方指從神父口中得知其電話號碼，希望Dicky可以幫忙開導其患有抑鬱症、曾多次想自殺的兒子。Dicky雖然不認識那對母子，也跟那位孩子來來回回通了100個WhatsApp語音訊息，之後4、5日也有跟那位母親聯絡。他說︰「傾完後，那個媽媽告訴我其兒子舒服了很多。」

提到過去一年在疫情下的生活，Dicky坦言「冇乜點做過嘢」，他說︰「如果願意去隔離，其實是可以有工作的。家母雖然健康但已年紀大，我們剛搬了新屋一齊住，她不太習慣，連出去買東西也不太敢，所以我就留在香港照顧她。」Dicky透露太太張茜同樣為照顧年邁母親而留在內地，兩人雖然分隔異地但一切ok。

他說︰「我們多年來也不是糖黐豆，經常分開幾個月又一齊一段時間。雖然是奇怪一點，但切合我們性格。如果要日對夜對，我們可能會『互嘔』。這是我們多年來的相處模式，小別勝新婚。」

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（即時娛樂）