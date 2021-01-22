3位阿嫂各有各正 張衛健讚老婆張茜有人生智慧 (22:54)

張衛健（Dicky） 日前以視像通話方式接受范振鋒、林子博主持的新城節目訪問，在節目中論盡許志安、梁漢文、蘇永康及他們3位老婆。

Dicky先自爆在太太張茜眼中的缺點就是「晏睡晏起」，他坦言每晚都提醒自己要早上牀睡覺，可惜每晚都失敗。被問到幾位兄弟的缺點，Dicky說︰「梁漢文經常吃即食麵，不太好﹗蘇永康買太多衫，我覺得他穿什麼都一樣，都是那麼有型。許志安就太溫柔，不知道是否因為我撞聾，和他傾電話時，我會不斷說『吓？乜話？』他說話好細聲，經常好似明晚要開騷似的。」Dicky指許志安是他們4個當中最沒脾氣的，但兩人當年在泰國玩完小型賽車後也曾吵架。至於誰人最臭脾氣，Dicky說︰「我啦﹗費事得罪人﹗」

被問到最想跟誰交換身家時，Dicky反問主持可包括交換老婆，然後笑言3位兄弟的老婆都想要晒﹗至於邊位阿嫂最正，Dicky想了想後說︰「各有各正﹗鄭秀文在唱歌跳舞方面正，寶寶（梁漢文太太林文慧暱稱）的懵盛盛很可愛，Anita（蘇永康太太馮翠珊）就女強人，買什麼機票、要申請什麼，她很快就搞掂。」

至於自己的老婆，Dicky讚張茜很有人生智慧︰「我30出頭時，她已說我錯過了很多人生風景。」Dicky指張茜以「子彈火車的火車頭」來形容他，雖然很快地完成每項工作，卻錯過了身邊很多事。Dicky說︰「當時沒有細嚼她的說話，也沒有感覺，但我現在就理解了，尤其這一年，所以大家要珍惜身邊一切。」

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（即時娛樂）