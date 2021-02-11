泰國製作悼念節目｜楊紹鴻向琴姐最後致敬 樓南光為昔日爆粗事件流淚講對不起 (11:58)

資深藝人李香琴（琴姐）1月4日離世，享年88歲，喪禮將於下周一（25日）舉行。琴姐好友、資深製作人楊紹鴻雖然已移居泰國，加上因疫情未能趕返香港出席喪禮，遺憾未能送琴姐最後一程，但他仍堅持向琴姐作出最後致敬，於泰國錄製《永遠懷念李香琴》的悼念節目，由他跟羅清浩擔任主持，並聯絡上多位圈中藝人，一齊懷緬跟琴姐的昔日點滴，當中義務幫手拍短片的有米雪、夏雨、陶大宇、尹天照、梁思浩、黃淑儀、石修、張國強、李龍基、契女黑妹（李麗霞）、苑瓊丹、劉鍚賢、樓南光、林韋辰、吳浣儀、甄志強、曾偉明、廣東粵劇院院長丁凡及廣東粵劇院著名花旦蔣文端等，樓南光、黑妹及曾偉明於片段中分別感觸爆喊，令人動容。顏聯武亦義務錄音，於節目內介紹琴姐生平。

樓南光悔疚當日在前輩琴姐面前爆粗，說話粗鄙，要向遠方的琴姐道歉，後悔雙方曾發生不愉快的事情。

資深製作人楊紹鴻對於今次受疫情影響，未能親自返港向琴姐最後鞠躬，心裏很不舒服，惟有略盡後輩綿力，向琴姐送上最後的致敬，於是在泰國籌備這個節目。楊紹鴻透露下周一（25日）早上，會於YouTube、MVHub 及 MVTV 頻道播出節目，作為送給琴姐最後的禮物，而泰國電視台亦於稍後時間播出。

（即時娛樂）