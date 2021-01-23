唐紫睿患隱性病 做3小時手術拆除中耳「計時炸彈」 (17:13)

曾參加ViuTV女子MMA真人騷的唐紫睿（Hazel）突然入院，原來是為解決中耳內的「計時炸彈」而動手術。她昨天完成手術後在社交網上載耳仔和額頭包住紗布的照片，向粉絲報平安。

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她說︰「報個平安，Mission completed﹗乳突切除術+耳膜聽骨重建，個手術做咗3個鐘，由發病（耳仔流水）到搵專科醫生做手術3個禮拜搞掂。原來中耳裡面有個計時炸彈自己唔知，隱性病好彩係發現得早，本來唔太想po張相嚇人，但想勉勵一下打緊逆境波嘅朋友仔（包括我自己）。痛苦，疾病與折磨也是人生必經之路，生老病死也只是過程而不是終點～ 遇到要打大佬嘅時候就要勇敢面對，要比平時堅強精靈一百倍（我只係喊咗一次咁多）。打咁多字有d頭暈，我要做個乖少少嘅病人。bye..... 你哋嘅打氣我收到晒﹗」

休息一晚後，唐紫睿今早再上載片段，見她精神不錯，眼神精靈﹗唐紫睿說︰「今朝瞓到完全死豬一樣，姑娘各種清潔、量血壓，我都係無反應繼續瞓任人魚肉，直至我嘅主診醫生好似白衣天使咁喺陽光底下出現我先肯起身～找個溫柔帥氣可靠的醫生對病情一定有幫助（呷醋男友慎入）。今日可以落床，有胃口食早餐。姑娘喺後面寫住『禁右耳探熱』係咪攪gag。」

（即時娛樂）