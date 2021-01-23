女友拍拖4年分手告終 梁釗峰:我一定唔會偷食 (18:20)

梁釗峰接受商台《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問。提到所屬組合C AllStar自2017年底休團後，他是最早單飛推出個人專輯，而多年來也傳過四子不和，釗峰坦言組合成軍初期的確有爭拗，但否認休團的決定與內訌有關，「開首的三年幾的確有爭拗、有鬧交。我認衰，是我的問題，我是比較離群的一個、加上什麼都想拿主意，曾經令三兄弟不舒服，那時我的脾性的確不易頂。我是經歷了4、5年時間修正、成長，才明白團隊合作的威力。今天如果我還是不可一世，認為自己大晒，休團會讓我開心，但真的不是，2017年經理人決定休團時，我是很愕然，那時我們的感情及默契是最好，會想『依家唔係幾好咩？』，但現在回看，很值得，因為是為了走更遠的路」。

提到早前與拍拖四年多的女友分手，釗峰說：「我是一個很用情的人，以前不是不想讓人知道有女友，但她始終是圈外人就會避忌些，怕對方及其家人承受不了壓力。（傳分手跟「偷食」有關？）人家傳你偷食，無辦法，當你認定對方是終身伴侶後，要經歷些波折、再也不能走在一起時，這就是人生。開心事，我會在網上share，但到之後分開，難道又立即告訴大家我不開心、我失戀？我不會，只想低調理處理，覺得會清者自清。首先，我一定不會偷食；其次，已經分手了，她再不是我的伴侶，要講的已足夠。」

（即時娛樂）