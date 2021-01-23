陀槍師姐2021｜陳豪劇中做低能動作 宣萱難忍笑瘋狂NG (20:22)

宣萱希望她和陳豪主演的《陀槍師姐2021》能在疫情下帶歡樂給觀眾。（劉永銳攝）

【今日直擊】宣萱、陳豪、洪永城等出席《陀槍師姐2021》宣傳活動。對劇集突然推出，宣萱、陳豪未感突然︰「《陀》原本在去年尾播，拍完時已知會推遲至今年初播出。」

陳豪不怕他與宣萱主演的《陀槍師姐2021》會被拿來跟過去的同系列作品比較，他說︰「這系列是傳統經典劇集，再拍是好事，能讓大家重新認識。今次由我和宣萱演出會變成如何，都有個睇頭。我贊成所有經典劇每隔10年翻拍一次，讓大家不要忘記。」

宣萱認為最緊要這套喜劇能在疫情下帶給觀眾歡樂，她說︰「我拍攝時太癲，監製要我收番少少。這套劇是我自《難兄難弟》以來NG最多，未開機已忍不住笑。陳豪的樣子很Man，卻要他做低能動作，加上我笑點低，我笑到其他人已經笑唔出。」

提到曾志偉與王祖藍回巢無綫，志偉出任TVB副總經理兼行政委員會特別顧問，王祖藍則獲委任為首席創意官，宣萱及陳豪認為兩人回歸能帶來新火花，最希望公司再拍《獎門人》，可以上節目做嘉賓。

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（即時娛樂）