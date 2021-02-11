生日報喜｜35歲劉倩婷曬大肚相公布懷第2胎 老公李丞責爆BB快將出世 (17:41)

2009年度港姐冠軍劉倩婷跟著名堪輿學家李丞責於2013年結婚，婚後育有一女李仟辰，去年不時傳出兩公婆再次成功造人，直至劉倩婷今日（1月24日）35歲正日生日，她公開兩張大肚相，直認懷有第2胎，相當幸福。

劉倩婷留言：「So happy to share with you all our next baby is coming 🤰🥰. I choose this day, my birthday to share as it's the day my loving mother gives birth to me, and as a mother of one, I am so happy we are entering the next stage in our life together. Thank you for all my dear friends'blessings and wishes on this special day! With Love ❤️ 丞責：疫情令生命充滿考驗，感恩家人肩並肩，一起互愛互諒，1月24日今天是倩婷的生辰，開心二人慶祝之餘，同時希望能分享心中喜悅，共勉和樂，腹中小寶寶快將誕生，期待將來和我們一起守望家庭，願疫情盡快過去，大家身體健康。 #photograhed by James Lee (老公）😎」劉倩婷以英文解釋選擇生日報喜，原因是母親是這天生下她；作為一個孩子的母親，很開心人生進入另一個階段。李丞責自爆小寶寶快將誕生，看來他們去年已成功造人。

劉倩婷回覆《明報》時稱，現時很感滿足，大讚老公照顧周到，「年年呢個時間佢都好忙㗎，但係一拍完嘢就返嚟煮飯畀我食👍👍😋」。

劉倩婷近日亦有分享朋友為她慶生的歡樂時光，當中見到王浩信、樂易玲及朱千雪於不同場合現身，劉倩婷更順道祝好友王浩信再奪視帝。

（即時娛樂）