生日報喜｜35歲劉倩婷曬大肚相公布懷第2胎 老公李丞責爆BB快將出世 (17:41)

2009年度港姐冠軍劉倩婷跟著名堪輿學家李丞責於2013年結婚,婚後育有一女李仟辰,去年不時傳出兩公婆再次成功造人,直至劉倩婷今日(1月24日)35歲正日生日,她公開兩張大肚相,直認懷有第2胎,相當幸福。

劉倩婷留言:「So happy to share with you all our next baby is coming 🤰🥰. I choose this day, my birthday to share as it's the day my loving mother gives birth to me, and as a mother of one, I am so happy we are entering the next stage in our life together. Thank you for all my dear friends'blessings and wishes on this special day! With Love ❤️ 丞責:疫情令生命充滿考驗,感恩家人肩並肩,一起互愛互諒,1月24日今天是倩婷的生辰,開心二人慶祝之餘,同時希望能分享心中喜悅,共勉和樂,腹中小寶寶快將誕生,期待將來和我們一起守望家庭,願疫情盡快過去,大家身體健康。 #photograhed by James Lee (老公)😎」劉倩婷以英文解釋選擇生日報喜,原因是母親是這天生下她;作為一個孩子的母親,很開心人生進入另一個階段。李丞責自爆小寶寶快將誕生,看來他們去年已成功造人。

劉倩婷回覆《明報》時稱,現時很感滿足,大讚老公照顧周到,「年年呢個時間佢都好忙㗎,但係一拍完嘢就返嚟煮飯畀我食👍👍😋」。

劉倩婷近日亦有分享朋友為她慶生的歡樂時光,當中見到王浩信、樂易玲及朱千雪於不同場合現身,劉倩婷更順道祝好友王浩信再奪視帝。

(即時娛樂)