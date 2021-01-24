張惠雅打麻醉針驚到喊 整好崩牙即自拍曬靚樣 (18:21)

張惠雅（Regen）日前飲了幾杯酒後借用朋友單車，結果炒車並仆崩門牙。Regen今日去整牙，去見牙醫前表示心情非常緊張，媽媽一度擔心得想陪她同行，結果因為她貪睡而延誤時間，只好在船上整理情緒，希望過程不太痛。最後她順利完成整牙，即時向大家展示靚樣。她聲稱原本半小時完成，可是貪靚才整了個多小時，並自爆牙醫打麻醉針時，她一度驚到喊出來。

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張惠雅留言：「外出整牙，尋晚好累但係因為要發post講聲今日oneday唔開，我尋晚個post打咗好耐，因為係打兩隻字就訓（瞓）著一秒，幾經辛苦終於打曬嗰50隻字都無嘅post，今朝醒咗望望嚇親，啲字打錯曬，話說原本都係想過埋今日整多日蛋餅先再出去整牙，好多朋友好好介紹唔同嘅牙醫比我，不過好多星期日都唔開，咁我就放棄啦，好好咁比我班朋友尋日黎長洲望住我笑足一日，佢地都好珍惜我呢個樣，因為補返就唔會再見到，仲唱埋漏風版聽風，然後食食下飯見到許醫生嘅留言，好感動，有一個專業嘅牙醫可以即刻話我知個情況係點，當我聽到一個專業人士口中講可能會感染，我真係驚喇，然後就麻煩許醫生幫我預約今日有開門嘅趁（診）所，好專業，真係，佢好錯愕我仲未去整牙但係整咗一日蛋餅，挑戰牙醫嘅底線，真係好專業。

好喇，我一陣就會變返好靚嘅Regen，無得娛樂大家喇，我而家亦都非常非常緊張，因為我好驚整牙，崩牙少（小）事，整牙先大件事，媽媽今天早上好好，知道我好怕，問我幾點整，陪我，但係我一訓（瞓）就訓（瞓）到得番10分鐘出門口，最後遲咗兩分鐘趕唔到船，而家坐慢船慢慢準備下個情緒，希望一陣唔好咁痛。阿門🙏🏽✨」

（即時娛樂）