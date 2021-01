next

男子組合ERROR成員吳保錡跟張沛樂(沙律)早前被爆拍拖,同時遭揭發他和「女友」賴嘉賢(Carrie)的關係未搞清楚,女方疑似「被分手」,保錡又被指不時約會其他女性。

保錡和女友張沛樂完全不受負面新聞影響,繼續發展下去,日前穿上情侶裝出外拍拖。保錡今天(1月25日)正日30歲生日,張沛樂昨晚已跟他慶祝生日,一齊切蛋糕許願;ERROR成員193及阿Dee在另一場地送上蛋糕,足證兄弟情不變。

保錡開心留言:「1991/01/25,2021/01/25,30,Thank you,Love all of my life,New start,多謝 @charlottecheung107,@deniskwok193,@deegor_hkwa,@fatboyip。」張沛樂亦送上祝福:「Love you😘」

