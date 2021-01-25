李香琴設靈｜琴姐遺照曝光 靈堂內外一片花海 (17:25)

【今日直擊】李香琴（琴姐）於本月4日離世，享年88歲。家屬今天在紅磡世界殯儀館為琴姐設靈，與好拍檔譚炳文一樣選用「世界堂」，並於晚上舉行追思會，明天出殯，靈柩移奉柴灣歌連臣角火葬場火化。

琴姐女兒蕭紫筠身穿素服，於下午近3時45分在親友陪同下到達靈堂打點，見到記者她禮貌地點頭打招呼，表現平靜。

靈堂內以米白色絹布為主，簡潔優雅，遺照則是琴姐身穿桃紅色服裝，左手輕托香腮、面露笑容照片。正中央橫匾寫上「永遠懷念」，靈堂前除擺放了親屬花牌外，契仔萬梓良、周星馳、成龍、鄭則仕、白雪仙、石修及霍啟剛的花牌，亦放在祭壇兩旁當眼位置。

琴姐生前人緣佳，相識滿天下，各方好友送上花牌悼念，靈堂內外一片花海，包括：古天樂、周潤發、劉德華、陳寶珠、梅雪詩、楚原和南紅、羅蘭、林子祥和葉蒨文、謝賢、鄭少秋、譚詠麟、任達華和琦琦、方中信和莫可欣、毛舜筠、森森、斑斑、陳秀雯、關菊英、李司棋、薛家燕、陳勳奇、羅嘉良、黎耀祥、林峯、陳法拉、林家棟及EYT好友等；當年因爛賭被琴姐登報脫離姊弟關係的李樹佳亦有送上花牌，該花牌被安排放一旁。

靈堂兩側也擺放大熒光幕，播放琴姐生前相片，包括近照、家庭照、造型照，還有與藝人的合照及泳裝照等，並以琴姐過往的歌曲作背景音樂。

（即時娛樂）