《永遠懷念李香琴》紀念特輯 陶大宇難忘合演被嚇窒 樓南光自認琴姐心頭刺 (18:22)

米雪（左）及夏雨跟琴姐一齊拍攝《溏心風暴之家好月圓》，形容當年大家十足一家人。（網上圖片／明報製圖）

陶大宇（左）及樓南光各自分享跟琴姐昔日的難忘事。（網上圖片／明報製圖）

資深藝人李香琴（琴姐）1月4日離世，享年88歲，家屬今日在紅磡世界殯儀館為琴姐設靈。已移居泰國的資深製作人楊紹鴻，由於未能趕返香港，於當地製作《永遠懷念李香琴》紀念特輯，作為向琴姐的最後致敬，他聯同資深藝人羅清浩擔任主持，顏聯武義務錄音介紹琴姐生平，並獲十多位藝人拍片分享感受。

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《永遠懷念李香琴》今日上載到YouTube頻道，一開始由顏聯武介紹琴姐的生平，之後楊紹鴻和羅清浩出場，並道出跟琴姐的淵源。羅清浩曾於《流氓大享》中合作，跟琴姐早已認識，往後在亞視更合作無數；楊紹鴻透露入行初期做燈光師時認識琴姐，在亞視年代監製的作品，有七成都有琴姐參與。

節目陸續播出藝人的片段，包括米雪、夏雨、黃淑儀、石修、陶大宇、苑瓊丹、廣東粵劇院院長丁凡、廣東粵劇院著名花旦蔣文端、林韋辰、吳浣儀、曾偉明、尹天照、甄志強、梁思浩、張國強、樓南光、李龍基及契女黑妹（李麗霞），分別講述昔日難忘事。

當中米雪透露初出道已跟琴姐認識，拍攝《溏心風暴之家好月圓》時相處了3、4個月，跟演員十足一個大家庭，互相請食飯，閒時會追問昔日「7日鮮」拍戲的事情。

陶大宇最記得首次擔正主演的《生鏽橋王》，第一場戲就跟琴姐做對手，被演「賊婆」的琴姐氣場嚇窒，結果對白及演法出錯，可是琴姐沒有鬧人，帶住微笑教他繼續演出。

梁思浩最難忘琴姐當年行動不便，於是同場的肥姐（沈殿霞）叫他揹琴姐落樓梯，琴姐不時問他辛不辛苦，覺得重不重，這個畫面一直在心中。

樓南光形容自己是琴姐心頭刺，因為經常激嬲對方，有次曾在片場掟頭套，大罵有他就不會再拍。

（即時娛樂）