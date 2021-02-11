《造星III》Cloud不知CY跟Carman拍拖 不怕圈中誘惑 讚男友最靚仔 (19:21)

【今日直擊】雲浩影（Cloud）於ViuTV選秀騷《全民造星III》大熱倒灶，可是人氣無損，並成為廣告新寵，今日獲邀出席商場活動搵真銀。對於被指身價由4位數飈升至5位數，Cloud笑說：「好快冇，雖然是，但都要補番之前參賽幾個月無返工的人工，況且暫時未收到，亦要和公司分帳，化妝整頭要成本。」

Cloud透露現階段繼續做OL，計劃邊做邊唱，不會放棄唱歌。為何不選擇做全職歌手？她說：「搵唔到食，除非紅到日日有工作，office工收入穩定，畀到家用。有幾間唱片公司洽談，想了解多些再下決定，我希望唱片公司可以給予多點自由度，最緊要做到自己喜歡的歌，價值觀能互相配合。」Cloud稱男友很支持她的決定，問男友可會擔心她入行，圈中誘惑多？她即向男友大派定心丸，「應該不怕，因為他最靚仔，我喜歡的類型是他」。

提到《造星III》CY（陳澤言）、Carman（關嘉敏）跟天堂鳥成員Gordon（葉灝基）爆多角戀，Cloud說：「我覺得追求真愛幾好，參賽時不知CY和Carman拍拖，他們收得好埋，知道都嚇了一跳，覺得大纜扯唔埋。我們個個話CY叻仔，平時呆吓呆吓，咁都追到個女神。」

（即時娛樂）