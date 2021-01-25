李香琴設靈｜契仔女趕不及返港奔喪 女兒稱紅色登台衫做琴姐壽衣 (19:35)

【今日直擊】李香琴（琴姐）今天設靈，女兒蕭紫筠在琴姐契仔陸永昌陪同下，接受傳媒訪問。

蕭紫筠表示琴姐沒有特定信仰，純粹舉行追思會，而靈堂內播放的琴姐生前片段，由琴姐契仔陸永昌負責，她說：「我哋一齊揀相，盡量揀啲有紀念價值照片。」

陸永昌說：「契媽圈內外朋友好多，我哋揀相都好頭痛，因為驚有啲有、有啲冇，盡量做到完美。」蕭紫筠表示重看琴姐照片，想起她跟家人和朋友相親相愛。

問到琴姐有沒有遺願？她說：「冇呀，佢好心滿意足，佢乜嘢都有。（陪葬物件？）佢鍾意有顏色衫及眼鏡，主要都係呢啲。」

問到琴姐身穿的壽衣，蕭紫筠說：「登台衫，紅色，好靚。」陸永昌則補充：「有紅色斗篷，係契媽多次演唱會用嚟著，作為身穿壽衣，好優雅好靚。」

問到有沒有親友趕不及返港出席喪禮？蕭紫筠稱：「契仔契女好多喺外國，大女返唔到，都喺外國，孫女都返唔到。（契仔萬梓良呢？）返唔到，萬子、阿呂（呂良偉）、阿英（關菊英）都喺外國返唔到嚟。」

問到帛金是否用作慈善用途？她說：「一定係。（什麼慈善機構？）琴姐粵劇出身，後來才轉電影及電視界，會將帛金捐去八和會館，因為八和會館好多長者，等佢哋多一封利市過農曆新年。」

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（即時娛樂）