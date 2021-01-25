李香琴設靈｜羅蘭胡楓 金漢凌波送別故友 (20:48)

資深藝人李香琴（琴姐）於1月4日離世，家屬今日在紅磡世界殯儀館為琴姐設靈。羅蘭、胡楓、金漢及凌波，到靈堂送別故友。

羅蘭稱二人由黑白片年代認識至今，已有幾十年，印象最深刻是琴姐為人好孝順，「對上一次見面已是前一年，去她屋企探她，當時已經不認得人，說我是羅蘭，她都講不到，再之前仍可以跟我講到」。

胡楓表示和琴姐合作多到已忘記有幾多，大家相識60年有多，大讚琴姐很靚，「是導演都喜歡她，她又演得，奸又得，忠又得，所以好多導演和製片都搵她」。

凌波指琴姐女兒及女婿是他們的好朋友，女婿更是多年的波友，多年前跟琴姐見過一面，當時雖然不記得事情，但仍記得他們。

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（即時娛樂）