李香琴設靈｜羅家英偕汪明荃到靈堂弔唁 讚琴姐對粵劇不忘本 (21:18)

【今日直擊】資深藝人李香琴（琴姐）於1月4日離世，家屬今日在紅磡世界殯儀館為琴姐設靈，羅家英和太太汪明荃（阿姐）一同到靈堂弔唁。

羅家英表示：「我5、6歲已經識琴姐，我爸爸和她是好朋友，有一齊去馬來西亞走埠，好好彩我和她唱了兩首粵曲，好開心在舞台上合作過。（印象中為人如何？）好人一個，好肯幫粵劇中人，不會忘本，雖然做電影電視，但對粵劇不忘，好值得我們敬佩。」家英哥又指琴姐是工作狂，不會放棄任何工作，指琴姐女兒講過開支很大；阿姐補充說琴姐因要擔起一頭家，要照顧爸爸、媽媽、弟弟、妹妹及女兒。

提到琴姐女兒透露帛金會捐給八和會館，汪明荃說：「是，回饋番粵劇，她成日感激華光師傅給她入行，因為我們做大劇的是拜華光師傅。」

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（即時娛樂）