李香琴設靈｜汪明荃負責致悼辭 曾懷疑琴姐能否駕馭賢妻良母角色 (22:28)

資深藝人李香琴（琴姐）於1月4日離世，家屬今日在紅磡世界殯儀館為琴姐設靈。汪明荃（阿姐）和老公羅家英到靈堂送別故友，阿姐更負責在堂內致悼辭，跟大家分享琴姐昔日點滴。

阿姐表示跟琴姐真正合作，就是1971年做《歡樂今宵》，見到琴姐無論主持、跳舞、雜技及現場賣廣告皆掂，唱粵曲、小調及中西流行曲也難不倒她，甚至日文歌亦即學即唱，扮鬼扮馬演出一樣無問題。

「記得我早期演的《永恆的春天》，劇中飾演一位盲妹，琴姐是做我的媽媽，而且是一位無微不至，賢良淑德的賢妻良母，當時一知道這個配搭，我覺得好新鮮，但同時都有少少懷疑，雖然在《歡樂今宵》琴姐有扮鬼扮馬，但是她在電影的『西宮』形象始終是好深刻，但當時拍第一場戲，一埋位，琴姐以往奸妃的潑辣銳利眼神竟然完全不見，變為好慈祥及和藹可親，之後劇集出街，她的演出感動到好多觀眾，從此開拓奸妃以外的戲路，在演出上『改邪歸正』，成功轉型。」

阿姐又提到最後一次跟琴姐見面，「是幾年前大概琴姐的生日左右，我和關菊英一齊去探她，當時她已經病了一段時間，當日一入門口，她就嗌我『Liza Liza』，當日她精神好好，好有笑容，我們一齊唱幾首歌，《分飛燕》、《香夭》，雖然她咬字未必好清晰或者不太記得歌詞，但是我們一唱，她都會接得到，我好感受到她對粵劇仍然念念不忘，不過坦白講，當日的相聚，其實我真的不太肯定她仍記不記得我，但是我，一定不會忘記，在我的演藝路上，曾經同一位很值得我學習和尊重的前輩共事過，能夠和你認識和合作，是我的榮幸」。

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（即時娛樂）