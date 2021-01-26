感人的婚禮｜媒人林盛斌「外父」上身 蹺實朱慧敏進場 (13:22)

朱慧敏前天嫁給心臟科醫生陳良貴，有情人終成眷屬，朱慧敏正式升呢「醫生太太」。由於疫情及限聚令關係，出席婚宴的賓客人數有限，除了被朱慧敏視為哥哥的王賢誌（Vinci）出席外，「媒人」林盛斌（Bob）更「外父」上身，蹺實新娘子進場。

身為一對新人「紅娘」的Bob，因電台訪問而與陳醫生結緣，Bob受一對新人的誠意邀請，在婚禮中帶領朱慧敏進場，擔任女家主婚人，獻出他的第一次。當Bob將朱慧敏交給陳醫生時，3人熱淚盈眶，場面感人。

Bob受訪時表示：「非常戥佢哋開心，一個係我好欣賞嘅女孩子，一個係我認識好筍嘅筍盤，其實佢哋相遇，雖然係我刻意安排，但係之後條路點行，都係睇佢哋，當然我都會關心兩邊情況，講好多正面說話，所以最後佢哋能夠行到呢一步，我真係好開心！」為感謝兩位好朋友，朱慧敏跟陳醫生送上「敬茶」驚喜，令Bob和Vinci非常感動。

朱慧敏選擇以荷花及心形為圖案的黎巴嫩知名婚紗品牌，婚紗以全人工釘珠，手工精緻。一對新人花了很多心思在婚禮每一個細節。會場以白色、綠色及粉紅色鮮花佈置，白色代表純潔，綠色代表和諧，粉紅色代表甜蜜，會場充滿着鮮花芳香。一對新人以純金戒指作為結婚指環，寓意情比金堅，同時亦貫徹踏實樸素生活態度。

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（即時娛樂）