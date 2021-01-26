TJ孖細佬扮emoji 洪天明封兩個仔做「表情王」 (14:20)

洪天明和老婆周家蔚婚後育有兩子TJ和JT，快將8歲的TJ偕5歲的JT扮鬼扮馬，天明今天在Instagram貼了兩個囝囝扮emoji表情的短片，兩兄弟扮得似模似樣，難怪天明也寫道：「兩位表情皇！」

（即時娛樂）