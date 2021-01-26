Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
偕呂頌賢拍拖歎素食點心 麥景婷：豐盛的一天 (22:45)
呻完繼續做…｜吳若希產後努力收身：尋找一種不辛苦運動 (22:25)
老公視角｜胡杏兒左擁右抱勁冧 大仔嬌嗲 細仔乖巧 (21:35)
網上進行｜陳健安新專輯發布會 吳嘉熙張惠雅Van力撐 (20:55)
父子檔｜細仔Jaye送吻冧老竇 林盛斌願意一世做子女奴 (20:40)
鄭中基撐姜濤叱咤獲獎：不能抹煞別人努力 (19:43)
Yahoo頒獎禮｜周柏豪憑《劫後餘生》獲人氣歌曲獎 (18:55)
咖啡生意額疫市中增長｜馬浚偉盼開有機農莊 過退休生活 (18:31)
Yahoo頒獎禮｜胡鴻鈞 菊梓喬 獲頒人氣電視劇集歌曲獎 (18:21)
突然被出櫃｜被爆力追唐禹哲 男神彭于晏7個字回應 (18:11)
Yahoo頒獎禮｜柳應廷 盧瀚霆 Michael C 獲樂壇新勢力獎 (17:40)
找到對的人｜見證好友朱慧敏出嫁 王賢誌感動眼濕濕 (17:30)
Yahoo頒獎禮｜MIRROR獲本地音樂組合獎 姜濤奪「人氣MV」 (17:21)
Yahoo頒獎禮｜AGA首獲本地女歌手獎 望2021年疫情淡化開音樂會 (17:02)
Yahoo頒獎禮｜許廷鏗首獲本地男歌手獎 想用聲音說服人 (16:51)
Yahoo頒獎禮｜莫文蔚憑《呼吸有害》獲頒年度熱搜歌曲 (16:25)
處男擔正BL劇《To My Star》 金江珉勁緊張 孫宇賢呵番 (16:15)
孖「雲姨」合作｜畏高陳欣妍腳震震搵銀 做Gym操美腿線條 (15:35)
李香琴出殯｜苗僑偉有份扶靈 讚琴姐唔鬧人兼照顧後輩 (15:25)
李香琴出殯｜蕭紫筠捧亡母遺照 琴姐契仔派利市代替纓紅宴 (14:39)
警方考慮驗屍｜韓歌手Iron今設靈後日舉殯 (14:31)
TJ孖細佬扮emoji 洪天明封兩個仔做「表情王」 (14:20)
感人的婚禮｜媒人林盛斌「外父」上身 蹺實朱慧敏進場 (13:22)
取代張秀文？｜陳凱琳「復出」 孖崔建邦主持《諸朋好友》 (12:56)
資深演員張錚與世長辭 享年90歲 (12:27)
傳劉家輝財困 樊亦敏：佢經濟完全冇問題 (12:01)
限聚令下的婚禮｜前港姐朱慧敏嫁心臟科醫生 王賢誌「飲茶」 (11:24)
TJ孖細佬扮emoji 洪天明封兩個仔做「表情王」 (14:20)
文章日期：2021年01月26日
Share
洪天明的兩個囝囝扮得似模似樣呢！（洪天明Ig影片截圖）
prev
next
洪天明和老婆周家蔚婚後育有兩子TJ和JT，快將8歲的TJ偕5歲的JT扮鬼扮馬，天明今天在Instagram貼了兩個囝囝扮emoji表情的短片，兩兄弟扮得似模似樣，難怪天明也寫道：「兩位表情皇！」
（即時娛樂）
Share
MORE
李香琴出殯｜蕭紫筠捧亡母遺照 琴姐契仔派利市代替纓紅宴 (14:39)
警方考慮驗屍｜韓歌手Iron今設靈後日舉殯 (14:31)
感人的婚禮｜媒人林盛斌「外父」上身 蹺實朱慧敏進場 (13:22)
取代張秀文？｜陳凱琳「復出」 孖崔建邦主持《諸朋好友》 (12:56)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK