李香琴出殯｜蕭紫筠捧亡母遺照 琴姐契仔派利市代替纓紅宴 (14:39)

譚炳文女兒譚淑瑩（左圖起）、黃夏蕙及周聰玲、林建明和老公曾展章，送別琴姐最後一程。（孫華中攝）

【今日直擊】資深藝人李香琴（琴姐）本月4日離世，享年88歲。家屬昨天於紅磡世界殯儀館為琴姐設靈及舉行追思會，今早出殯，由黃百鳴、羅家英、阮兆輝、李龍、苗僑偉、高志森、伍永熙及盧世昌扶靈，靈柩隨即奉移柴灣歌連臣角火葬場火化。

琴姐女兒蕭紫筠身穿素服，於上午10點與家人到達靈堂，琴姐契仔陸永昌亦一早在堂內打點。其後，負責扶靈的高志森、黃百鳴、伍永熙、阮兆輝、羅家英及苗僑偉等相繼到場，而杜琪峯、林建明和老公曾展章、黃夏蕙、阮德鏘、周聰玲及譚炳文女兒譚淑瑩等也有到靈堂，送琴姐最後一程。

大殮儀式結束後，蕭紫筠在兩位兒子陪同下，手捧亡母遺照，伴隨靈柩登上靈車前往火葬場。運載琴姐靈柩的靈車，也特別佈置，靈車前方的「李府出殯」用白花包圍，車身以白布裝飾，簡單又優雅。

到達火葬場後，蕭紫筠捧着亡母遺照入禮堂，阮兆輝夫婦、余子明、黃夏蕙、周聰玲、安德尊及譚淑瑩亦有出席。

完成儀式後，陸永昌和工作人員在門外派利市，他表示疫情關係，向每位賓客派發利市代替纓紅宴，他沒有透露利市面額，只說琴姐女兒不會孤寒。而琴姐安葬的位置，陸永昌表示暫未決定，要看家人意願。蕭紫筠跟親友道別後，乘坐座駕離開，心情平靜。

（即時娛樂）