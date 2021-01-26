找到對的人｜見證好友朱慧敏出嫁 王賢誌感動眼濕濕 (17:30)

朱慧敏和心臟科醫生陳良貴（Jason），前天在尖沙嘴某酒店拉埋天窗，正式成為夫婦。被朱慧敏視為哥哥的王賢誌（Vinci），當天亦有出席觀禮，在婚禮上他分享對新娘子感受，和見證她過去幾年人生起跌。

Vinci承認有份撮合兩人，與一班朋友組團去西藏旅行，期間推波助瀾終成美事。向來感性的Vinci，被場面感動得眼濕濕：「我覺得難得找到對的人，就不要拖，即使受疫情影響，都可以排除萬難，戴着口罩完成婚禮。當日只能邀請20人，包括雙方最親家人及朋友出席，新娘子挽着Bob（林盛斌）的手入場，見她眼濕濕，我都回憶起自己的婚禮，也受影響忍不住眼濕濕。」

他形容婚禮過程簡單而感人，一對新人在婚禮上分別致謝辭，並逐位嘉賓介紹關係，感覺非常尊重每一位來賓。

Vinci解釋另一半Kevin身在澳門未能返港見證，但兩人夾份送贈一對名貴水晶杯予新娘及新郎作賀禮。他爆獲朱慧敏斟茶是意外驚喜：「只以為叫我上台講兩句祝賀說話，原來是斟茶，好驚喜！還有，新娘多謝Jason父母時稱呼Auntie和Uncle，一時未改到口叫老爺奶奶。」Vinci表示稍後如果補擺喜酒，只要新人要求，必定應承和Bob當婚宴司儀。

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（即時娛樂）